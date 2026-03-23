Житель Удмуртии отправится в колонию на 8 лет за производство более 71 килограмма «мефа»

11:40, 23 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Можга\n#Татарстан\n#Верховный суд Удмуртии\n#наркотики\n#нарколаборатория
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
Нарколаборатория была организована на территории Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии осудил 21-летнего жителя Можги, причастного к производству более 71 кг мефедрона. Об этом сообщают в судейском сообществе республики.

Установлено, что в начале 2025 года молодой человек под руководством куратора создал нарколабораторию в доме на территории Агрызского района Татарстана. Там он произвел наркотическое средство общей массой 71164,1425 гр.

Противоправная деятельность фигуранта была расследована региональным УФСБ.

Подсудимый явился с повинной, вину признал. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с применением статьи 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление».

