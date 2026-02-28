Удмуртия. В Удмуртии в ночь на 28 февраля произошло сразу два повреждения кровли в жилых домах из-за скопившегося снега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Снежные массы повредили кровлю в пятиквартирном деревянном доме на улице Пионерской в Можге, а также в частном пеноблочном жилом доме в деревне Семеново Завьяловского района.

Отмечается, что в результате инцидентов пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена.

«По данным Удмуртского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС», в регионе высота снежного покрова и запас влаги в снегу в среднем по региону превышают значения многолетних норм в 1,5 раза», — отмечают в МЧС.

Жителей просят заняться уборкой крыш своих владений.

Ранее в Ижевске на улице Гагарина обрушилась кровля ангара.