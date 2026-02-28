Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

За ночь произошло два повреждения кровли домов в Удмуртии из-за снега 

12:36, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
За ночь произошло два повреждения кровли домов в Удмуртии из-за снега 
12:36, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
230
0
#Удмуртия\n#Можга\n#Завьяловский район\n#снег\n#обрушение крыши\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
230
0

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Удмуртия. В Удмуртии в ночь на 28 февраля произошло сразу два повреждения кровли в жилых домах из-за скопившегося снега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Снежные массы повредили кровлю в пятиквартирном деревянном доме на улице Пионерской в Можге, а также в частном пеноблочном жилом доме в деревне Семеново Завьяловского района.

Отмечается, что в результате инцидентов пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена.

«По данным Удмуртского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС», в регионе высота снежного покрова и запас влаги в снегу в среднем по региону превышают значения многолетних норм в 1,5 раза», — отмечают в МЧС.

Жителей просят заняться уборкой крыш своих владений.

Ранее в Ижевске на улице Гагарина обрушилась кровля ангара.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:36, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
230
0
#Удмуртия\n#Можга\n#Завьяловский район\n#снег\n#обрушение крыши\n#МЧС Удмуртии