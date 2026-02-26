Москва. Один из полицейских, пострадавший во время взрыва, который устроил уроженец Можги в Москве, перенёс операцию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Mash».

Мужчине удалили крупные осколки. Сейчас его состояние стабильно тяжёлое. Когда ему станет лучше, врачи проведут ещё одну операцию. Второй раненый сотрудник выздоравливает.

Напомним, полицейские пострадали при взрыве на Савеловском вокзале в Москве. К патрульной машине ДПС подошёл неизвестный, сработала детонация устройства, а злоумышленник и пытавшийся его задержать сотрудник ДПС погибли.

Подрывником оказался 22-летний уроженец Можги. Возможная причина его действий — долги по микрозаймам. Соседи по родному городу в Удмуртии характеризуют его положительно.