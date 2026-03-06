Можга. Удмуртия. В Можге котельные №1, 12 и 14 в Вешняковском и Чебершурском микрорайонах, а также сети горячего водоснабжения и отопления переданы концессионеру ООО «Тепло» для дальнейшей модернизации. Об этом сообщил глава города Эрик Уразов.

Компания вложит средства в строительство четырёх модульных котельных и отремонтирует теплотрассы. Отмечается, что это позволит снизить количество аварий на сетях.

Для всех жителей 78 домов в этих микрорайонах тарифы сохранятся на прежнем уровне. Способ передачи показаний счётчиков также не изменится.

При этом заявки в случае проблем с ГВС и отоплением будет принимать диспетчерская служба МУП «ЖКХ» по телефону: 8-912-853-2665 и 071.

Счета за потребленные услуги будут приходить отдельной квитанцией. Первые платежные документы жильцы получат после 10 марта. Доставка останется прежней — через курьеров ООО «Телесеть».

По данным сервиса Seldon.Basis (Селдон Базис), компания ООО «Тепло» основана 12 сентября 2025 года и зарегистрирована в Ижевске. Специализируется на производстве, передаче и распределении пара и горячей воды, а также на кондиционировании воздуха.

Напомним, ранее жителям Можги вернули более 7 миллионов рублей платы за холодную воду из-за её несоответствия санитарным требованиям.