Источник фото: ИИ
При инциденте в жилом доме никто не пострадал.

Можга. Удмуртия. В Можге на улице Красноармейской, 16 не выдержала кровля восьмиквартирного деревянного дома. Как сообщает администрация города, снег продавил 35 квадратных метров. Люди не пострадали.

«Это уже не шутка: хотите остаться с головой, а не с небом над ней — срочно принимайте меры! Погода включила режим «аврал». Снег валит стеной, днем тает, ночью замерзает — нагрузка на крыши растет ежечасно!», — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили:

1. Не копите снег. Очищайте кровлю сразу, не ждите рекордных отметок.

2. Смотрите вверх. Трещины и провисания стропил - повод бить тревогу и звать специалистов.

3. Не ходите под козырьками. Особенно когда с крыши свисают сосульки и снежные карнизы.

4. Шум сверху — не к добру. Быстро отойдите или прижмитесь вплотную к стене под козырек.

«Если вы живёте в многоквартирном доме — требуйте уборки от УК, ТСЖ (балконы, карнизы — ваша зона ответственности). Если в частном — берите лопату сами или вызывайте специалистов. Не ждите, пока крыша сложится пополам», — призвали в администрации города.

