Можга. Удмуртия. В Можге компенсировали моральный вред за оскорбление участника судебного процесса. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

С иском обратился 51-летний житель Можги, имеющий почётное звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики». Из содержания иска следует, что осенью 2025 года 60-летний ответчик, находясь в зале судебного заседания Можгинского райсуда перед началом судебного процесса в присутствии секретаря судебного заседания, допустил нарушение принятых в обществе норм культуры общения. А именно сначала перешёл в общении с истцом на «ты», проявляя грубость и хамство, а также употребил выражения «щенок» и «сопляк», носящие по отношению к истцу оскорбительный характер.

В результате нарушения личных неимущественных прав истцу был причинён моральный вред, выразившийся в претерпевании нравственных страданий, психологическом дискомфорте, стрессе, унижении, обиде.

Суд после рассмотрения дела удовлетворил требования иска частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины.