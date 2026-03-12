Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Жителям Можги предложили придумать название для нового бассейна

16:15, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Можги предложили придумать название для нового бассейна
16:15, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
50
0
#Можга\n#бассейн
Источник фото: администрация Можги
50
0

Варианты ждут до 20 марта.

Можга. Удмуртия. В Можге горожанам предложили придумать название для нового бассейна. Об этом написал в соцсетях глава города Эрик Уразов.

Напомним, каркас объекта смонтировали осенью 2025 года.

«До его полной строительной готовности осталось всего 5% работ. Впереди самое интересное, как раз время придумать ему название. Поэтому объявляем конкурс на лучшее название для нового бассейна», — призвал градоначальник.

Варианты он предложил писать в комментариях соответствующего поста «ВКонтакте». После 20 марта жюри выберет из вариантов самые интересные, а затем онлайн-голосованием определят лучшее.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:15, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
50
0
#Можга\n#бассейн