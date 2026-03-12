Варианты ждут до 20 марта.
Можга. Удмуртия. В Можге горожанам предложили придумать название для нового бассейна. Об этом написал в соцсетях глава города Эрик Уразов.
Напомним, каркас объекта смонтировали осенью 2025 года.
«До его полной строительной готовности осталось всего 5% работ. Впереди самое интересное, как раз время придумать ему название. Поэтому объявляем конкурс на лучшее название для нового бассейна», — призвал градоначальник.
Варианты он предложил писать в комментариях соответствующего поста «ВКонтакте». После 20 марта жюри выберет из вариантов самые интересные, а затем онлайн-голосованием определят лучшее.
