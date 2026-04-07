Можга. Удмуртия. В администрации Можги рассказали, когда заработает новая канализационная сеть в микрорайоне Дубитель. Работы по подключению к насосной станции (КНС-1) обещают выполнить в апреле 2026 года. Об этом говорится в сообщении муниципалитета в социальных сетях.

Напомним, осенью 2025 года в микрорайоне прокладывали канализационный коллектор. От дома №24 до станции КНС-1 смонтировали трубы диаметром 630 мм. Работы закончили в ноябре. Но к тому моменту у МУП ЖКХ уже не оставалось времени, чтобы подключить построенные сети к насосной станции.

В администрации обещают, что как только закончится паводок, коммунальные службы приступят к работам. Ориентировочный срок — апрель 2026 года.