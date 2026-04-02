Москва. Житель Удмуртии, подорвавший полицейских у Савеловского вокзала в Москве, до последнего не знал, что участвует в теракте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеоматериалы пресс-конференции «Как мошенники толкают детей к совершению тяжких преступлений».

Напомним, взрыв возле Савеловского вокзала прогремел в ночь на 24 февраля. К патрульной машине ДПС подошёл мужчина. Сработала детонация устройства. Злоумышленник и один из сотрудников ДПС погибли. Ещё двое полицейских были госпитализированы.

В видеоролике говорится: погибший не осознавал, что его взяли в оборот иностранные террористы, парня использовали «втёмную».

23-летний уроженец Можги хотел просто получить деньги за передачу пакета. Вместо вознаграждения он получил статус убийцы и террориста, отмечается в материале.

Целью украинских экстремистов были именно полицейские. Террористы завербовали парня по телефону, попросили передать правоохранителям пакет. Взрывное устройство они привели в действие дистанционно, когда исполнитель приблизился к сотрудникам ГАИ.

Ранее мы писали, что возможная причина, которая толкнула парня на этот поступок — долги по микрозаймам. Соседи по родному городу в Удмуртии характеризуют молодого человека положительно.