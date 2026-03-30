Можга. Удмуртия. В Можге водитель грузового автомобиля, двигаясь задним ходом, сбил женщину с ребёнком. Как сообщает ГАИ Удмуртии, авария произошла 29 марта около 18:00 около дома №44 по ул. Нефтяников.

32-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и наехал на пешеходов: 42-летнюю женщину и её трёхлетнюю дочь.

В результате ДТП девочка получила травмы, её доставили в медучреждение, женщине оказали разовая помощь.

Напомним, неделей ранее в Ижевске утром сбили пешехода на тротуаре, когда авто также двигалось задним ходом. В середине месяца при подобных обстоятельствах также в Ижевске пострадала пожилая дама.