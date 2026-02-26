Закрыть
Глава Можги прокомментировал обрушение кровли под тяжестью снега в жилом доме

20:40, 26 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Можга\n#сход снега
Источник фото: администрация Можги
По факту провели экстренное заседание КЧС.

Можга. Удмуртия. В Можге провели экстренное заседание комиссии по ГО, ЧС и мобилизационной работе. Как сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов, поводом стало обрушение кровли дома по улице Красноармейской.

«Это одноэтажный дом, где находятся восемь квартир. Главное: люди не пострадали и коммуникации дома не нарушены, жильцам опасность не угрожает. В случае необходимости, жителям будет оказана необходимая помощь», — написал градоначальник.

Он обратил внимание, что у дома нет управляющей организации. Это значит, что жильцы должны самостоятельно решать вопрос очистки крыши, придомовой территории и другие хозяйственные вопросы.

«Уважаемые можгинцы! В очередной раз обращаюсь к управляющим компаниям, руководителям соцучреждений, владельцам торговых точек, к частным собственникам — своевременно проводите очистку кровель от снега, наледи и сосулек! Это вопрос безопасности», — призвал Эрик Рашитович.

