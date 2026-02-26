Москва. С сотрудником ДПС, погибшим во время взрыва, который устроил уроженец Можги у Савеловского вокзала, простились в Москве. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Напомним, Денис Братущенко погиб во время патрулирования. Он находился в машине ДПС. К автомобилю подошёл 22-летний мужчина, сработала детонация устройства. Напарник старшего лейтенанта полиции тоже скончался.

На прощание с Братущенко пришли его родственники, друзья и коллеги. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей. На службу он поступил весной 2019 года.

«Денис Вячеславович поистине был настоящим полицейским. И то, как он поступил, я думаю, что он уберёг многих ценой своей жизни», — сказал руководитель Госавтоинспекции России Михаил Черников.

Ранее мы писали, что возможная причина действий подрывника — долги по микрозаймам. Соседи по родному городу в Удмуртии характеризуют парня положительно.

Во время взрыва также пострадали двое полицейских. Один перенёс операцию, его состояние стабильно тяжёлое, второй — идёт на поправку.