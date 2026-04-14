Можга. Удмуртия. Жителя Можги подозревают в том, что он втянул школьниц в распитие спиртного. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В марте 20-летний молодой человек несколько раз покупал в магазине пиво для двух девятиклассниц. Компания располагалась в одном из дворов — на скамейке у многоквартирного дома.

Это не первая встреча парня с правосудием. Ранее его уже привлекали за то же самое.

Полиция возбудила дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя (ч.1 ст.151 УК РФ). Парню грозит до четырёх лет лишения свободы.