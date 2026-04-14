Житель Можги покупал девятиклассницам пиво и попал под статью во второй раз

12:35, 14 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Можга\n#несовершеннолетние\n#алкоголь\n#МВД
Источник фото: ИИ
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги подозревают в том, что он втянул школьниц в распитие спиртного. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В марте 20-летний молодой человек несколько раз покупал в магазине пиво для двух девятиклассниц. Компания располагалась в одном из дворов — на скамейке у многоквартирного дома. 

Это не первая встреча парня с правосудием. Ранее его уже привлекали за то же самое.

Полиция возбудила дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя (ч.1 ст.151 УК РФ). Парню грозит до четырёх лет лишения свободы.

