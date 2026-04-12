Можга. Удмуртия. В Можгинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в организации незаконной миграции путем заключения фиктивного брака с гражданином Азербайджана. Об этом сообщили в МВД по Удмуртской Республике.

По данным следствия, женщина вышла замуж за иностранца по договоренности. Целью было получение мужчиной преимуществ на территории России, в том числе разрешения на временное проживание и возможности оформить индивидуальное предпринимательство. За свои супружеские услуги обвиняемая получила 15 тысяч рублей.

