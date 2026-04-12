Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Жительницу Удмуртии обвинили в организации незаконной миграции через фиктивный брак

12:35, 12 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Можга\n#Удмуртия\n#легализация мигрантов
Источник фото: ИА «Сусанин»
73
0

Цена вопроса составила 15 тысяч рублей.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в организации незаконной миграции путем заключения фиктивного брака с гражданином Азербайджана. Об этом сообщили в МВД по Удмуртской Республике.

По данным следствия, женщина вышла замуж за иностранца по договоренности. Целью было получение мужчиной преимуществ на территории России, в том числе разрешения на временное проживание и возможности оформить индивидуальное предпринимательство. За свои супружеские услуги обвиняемая получила 15 тысяч рублей.

Теперь женщине грозит 15 тысяч рублей. 
 
 
 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

