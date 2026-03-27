Можга. Удмуртия. В преддверии Пасхи в Можгинском храме Архистратига Михаила проходят традиционные приготовления к торжеству, однако для того, чтобы привести в порядок дом Божий и прилегающую территорию, священнослужителям и штатным работникам требуется помощь добровольцев.



В общине отмечают, что большая часть прихожан — это люди пожилого возраста, которым физически сложно выполнить запланированный объем работ по генеральной уборке.



«Насколько было возможно, мы старались и ещё постараемся обновить наш любимый храм к этому долгожданному празднику года. Обновления ещё предстоят! Очень сильно нуждаемся в вашей физической помощи по уборке храма и его территории», — говорится в обращении, опубликованном в группе храма.



Священнослужители приглашают к участию семьи, трудовые коллективы и дружеские команды. Организаторы обещают накормить и напоить всех, кто откликнется, а также выражают огромную молитвенную благодарность за посильный вклад в подготовку к празднику.



Желающих присоединиться к уборке ждут 30, 31 марта и 1 апреля. Работы будут проходить ежедневно с 08:30 до 19:30.