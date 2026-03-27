Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид

Можгинский храм призывает верующих помочь в уборке территории перед Пасхой

16:31, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Можга\n#Удмуртия\n#субботник
Источник фото: Галина Арасланова (Храм Архистратига Божия Михаила г. Можги)
Субботники пройдут три дня подряд.

Можга. Удмуртия. В преддверии Пасхи в Можгинском храме Архистратига Михаила проходят традиционные приготовления к торжеству, однако для того, чтобы привести в порядок дом Божий и прилегающую территорию, священнослужителям и штатным работникам требуется помощь добровольцев. 

В общине отмечают, что большая часть прихожан — это люди пожилого возраста, которым физически сложно выполнить запланированный объем работ по генеральной уборке.

«Насколько было возможно, мы старались и ещё постараемся обновить наш любимый храм к этому долгожданному празднику года. Обновления ещё предстоят! Очень сильно нуждаемся в вашей физической помощи по уборке храма и его территории», — говорится в обращении, опубликованном в группе храма.

Священнослужители приглашают к участию семьи, трудовые коллективы и дружеские команды. Организаторы обещают накормить и напоить всех, кто откликнется, а также выражают огромную молитвенную благодарность за посильный вклад в подготовку к празднику.

Желающих присоединиться к уборке ждут 30, 31 марта и 1 апреля. Работы будут проходить ежедневно с 08:30 до 19:30.

