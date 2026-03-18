В Можге сменился заместитель главы города по строительству и ЖКХ

11:50, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Можга\n#Удмуртия\n#администрация города\n#кадры\n#ЖКХ
Источник фото: vk.com (Эрик Уразов)
На должность заступил экс-начальник управления градостроительства и ЖКХ Александр Иванов.

Можга. Удмуртия. В администрации Можги сменили первого заместителя — заместителя главы города по строительству и жилищно-коммунальной политике. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

В новую должность вступил Александр Иванов. Он уже более 20 лет работает в администрации города, и 10 лет возглавлял управление по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Руководитель с большим опытом и высокой компетенцией, целеустремленный, профессионал своего дела, реализовал множество перспективных проектов, имеет почётное звание «Заслуженный строитель Удмуртской Республики». Впереди — новые цели, задачи, идеи, на благо города и наших жителей», — заявил Эрик Уразов.

Ранее на посту первого заместителя был Максим Шадрин. В 2024 году его назначили заместителем главы Ижевска по ЖКХ и строительству. 

