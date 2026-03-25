Москва. Старшего лейтенанта полиции, сотрудника Госавтоинспекции Дениса Братущенко, погибшего при самоподрыве уроженца Удмуртии в Москве, представили к ордену Мужества. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, в ночь на 24 февраля 2026 года в Москве на площади Савеловского вокзала произошёл взрыв, в котором погибли два человека. Одним из погибших оказался 22-летний уроженец Можги, который и нёс взрывное устройство. Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ отметил, что устройство привели в действие дистанционно, а исполнитель взрыва, скорее всего, был завербован через интернет.

Вторым погибшим оказался 34-летний сотрудник Госавтоинспекции Северо-Восточного округа столицы Денис Братущенко. Напомним, его похороны прошли 26 февраля. Также во время взрыва пострадали ещё два сотрудника полиции, с полученными ранами их доставили в больницу.

Сегодня, 25 марта 2026 года, стало известно, что сотрудник ГАИ Денис Братущенко представлен к государственной награде — ордену Мужества — посмертно. Об этом рассказал начальник главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов.