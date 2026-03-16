Жителя Ижевска осудили за то, что он пьяный кидал камни в людей у бара в Можге

09:55, 16 марта, 2026
Максим Александров
Жителя Ижевска осудили за то, что он пьяный кидал камни в людей у бара в Можге
#Удмуртия\n#Можга\n#Ижевск\n#бары\n#пьяные
Источник фото: скриншот видео (МВД УР)
Молодой человек получил полтора года условного срока.

Можга. Удмуртия. Условный срок получил житель Ижевска за то, что кидал камни в посетителей бара в Можге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии. 

Инцидент произошёл летом 2025 года. Ночью у входа в один из баров Можги пьяный молодой человек подобрал камни и бросал их в посетителей. Трое пострадали.

Напомним, парень разозлился из-за того, что его выгнали из бара за неподобающее поведение — так он объяснил свой поступок правоохранителям, которые его задержали. 

В суде 19-летний хулиган полностью признал свою вину и раскаялся. Он также частично возместил пострадавшим моральный вред. 

Суд учёл это, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, поэтому приговорил парня к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

