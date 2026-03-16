Можга. Удмуртия. Условный срок получил житель Ижевска за то, что кидал камни в посетителей бара в Можге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошёл летом 2025 года. Ночью у входа в один из баров Можги пьяный молодой человек подобрал камни и бросал их в посетителей. Трое пострадали.

Напомним, парень разозлился из-за того, что его выгнали из бара за неподобающее поведение — так он объяснил свой поступок правоохранителям, которые его задержали.

В суде 19-летний хулиган полностью признал свою вину и раскаялся. Он также частично возместил пострадавшим моральный вред.

Суд учёл это, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, поэтому приговорил парня к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.