13:08, 09 марта, 2026
Источник фото: МЧС Удмуртии
Компания из восьми человек эвакуировалась.

Можга. Удмуртия. В Можге 8 марта около 19:00 произошёл пожар в банном комплексе на улице Можгинской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В это время в комплексе отдыхала компания из восьми человек, в том числе трёх детей. Первым возгорание в парной обнаружил 14-летний подросток. Он заметил, что на потолке появились прогары и сообщил об этом взрослым.

Отдыхающие покинули помещение и вызвали пожарных. После этого они попытались потушить пожар самостоятельно, но сделать этого не получилось.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 72 кв. метра, в тушении принимали участие 16 пожарных-спасателей и 7 единиц техники. Огнем повреждена внутренняя отделка, кровля бани и кровля хозяйственного блока.

«Причиной возгорания стала неисправность печного оборудования – трещины в кладке печи», — поделился дознаватель МЧС России Рустам Морозов. 

