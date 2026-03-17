Можга. Удмуртия. Жители нескольких микрорайонов Можги остались без электричества из-за аварии на сетях. Ситуацию прокомментировал глава города Эрик Уразов.

По его словам, ограничение подачи электроэнергии затронуло микрорайоны Вешняковский, Наговицынский, Чебершурский, Вишурский и Лесокомбинатский. Причиной стала аварийная ситуация на сетях, которую уже начали. Энергетики обнаружили неполадки и приступили к их устранению.

Градоначальник сообщил, что подача электричества может быть восстановлена ориентировочно к 15:00.