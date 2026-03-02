Можга. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, унёсшего жизнь 6-летней девочки. Об этом сообщили в Следкоме Удмуртии.

Трагедия произошла днем 21 января в деревне Старый Сардан Можгинского района. По данным следствия, пьяный 32-летний мужчина за рулём квадроцикла не справился с управлением, наехал на снежную насыпь, после чего транспортное средство опрокинулось. В этот момент в квадроцикле находились двое несовершеннолетних пассажиров. От полученных травм 6-летняя девочка скончалась на месте. Еще одна девочка девяти лет после случившегося осмотрена медиками, ей оказана разовая помощь.

По факту гибели ребенка Можгинский межрайонный следственный отдел СК России по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, которые позволят установить точные причины и обстоятельства смертельной аварии.