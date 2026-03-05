Закрыть
Уроженец Можги взял золото в эстафете на Чемпионате России по лыжным гонкам

#Можга\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#лыжные гонки\n#медали
Источник фото: ИА «Сусанин»
С ним в команде также был воспитанник школы олимпийского резерва Удмуртии.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Уроженец Удмуртии Владислав Осипов в составе команды выиграл эстафету на Чемпионате России по лыжным гонкам (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можги Эрик Уразов.

Мужчины бежали эстафету 4х7,5 км утром 5 марта. Золото взяла команда из Татарстана, в которую вошли Владислав Осипов, Денис Филимонов, Андрей Ларьков и Сергей Забалуев. Они преодолели дистанцию с результатом 1:13:31,6.

Несмотря на то, что команда представляет Республику Татарстан, среди них есть уроженец Можги — Владислав Осипов. А его сокомандник Денис Филимонов является воспитанником Комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва Удмуртии.

«Молодец, Влад! Вместе с первым тренером и наставником Виктором Карповичем Марковым, родителями, болельщиками радуемся и гордимся твоим достижениям!», — написал Эрик Уразов. 

