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      Пять мостов отремонтируют в Удмуртии на средства «Платона»

      09:34, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:34, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      206
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Платон\n#ремонт
      206
      0

      На это направили 664,6 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к концу 2017 года отремонтируют пять мостов на деньги, перечисленные грузоперевозчиками через госсистему «Платон». Как сообщает пресс-служба Росавтодора, на это уже направили 664,6 млн рублей.

      В список вошли автодорожный переход через реку Чепцу в Глазове, на трассе Балезино – Сергино, на трассе Полом – Поломское, автодороге Глазов – Яр – Пудем и через реку Кильмезь в Сюмсинском районе.

      Ремонт этих объектов проведут впервые с момента их ввода. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, их пропускная способность в дальнейшем увеличится. Обновленные мосты планируют ввести в эксплуатацию в конце 2017 года.

      Наша справка:

      «Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Ее запустили 15 ноября 2015 года.

      Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, оплачивается двумя способами – с помощью маршрутной карты и бортового устройства.

      09:34, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      206
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Платон\n#ремонт
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