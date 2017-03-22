Пять мостов отремонтируют в Удмуртии на средства «Платона»

На это направили 664,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к концу 2017 года отремонтируют пять мостов на деньги, перечисленные грузоперевозчиками через госсистему «Платон». Как сообщает пресс-служба Росавтодора, на это уже направили 664,6 млн рублей.

В список вошли автодорожный переход через реку Чепцу в Глазове, на трассе Балезино – Сергино, на трассе Полом – Поломское, автодороге Глазов – Яр – Пудем и через реку Кильмезь в Сюмсинском районе.

Ремонт этих объектов проведут впервые с момента их ввода. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, их пропускная способность в дальнейшем увеличится. Обновленные мосты планируют ввести в эксплуатацию в конце 2017 года.

Наша справка:

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Ее запустили 15 ноября 2015 года.

Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, оплачивается двумя способами – с помощью маршрутной карты и бортового устройства.