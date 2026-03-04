Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии арестовали водителя квадроцикла, устроившего смертельное ДТП с ребёнком

12:15, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии арестовали водителя квадроцикла, устроившего смертельное ДТП с ребёнком
12:15, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
125
0
#Удмуртия\n#Можга\n#Можгинский район\n#смертельное ДТП\n#суд\n#арест\n#СИЗО
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
125
0

Обвиняемый управлял транспортом будучи пьяным.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии избрал меру пресечения для 32-летнего водителя, который обвиняется в ДТП с шестилетней девочкой-пассажиром. Об этом сообщают в судейском сообществе региона.

Напомним, ДТП произошло 1 марта. Пьяный водитель квадроцикла не справился с управлением. В результате опрокидывания его дочь получила смертельную травму. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.

Суд, учитывая все обстоятельства, отправил мужчину под стражу на 2 месяца.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:15, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
125
0
#Удмуртия\n#Можга\n#Можгинский район\n#смертельное ДТП\n#суд\n#арест\n#СИЗО