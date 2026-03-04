Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии избрал меру пресечения для 32-летнего водителя, который обвиняется в ДТП с шестилетней девочкой-пассажиром. Об этом сообщают в судейском сообществе региона.

Напомним, ДТП произошло 1 марта. Пьяный водитель квадроцикла не справился с управлением. В результате опрокидывания его дочь получила смертельную травму. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело.

Суд, учитывая все обстоятельства, отправил мужчину под стражу на 2 месяца.