Можга. Удмуртия. Из-за текущего ремонта на системе отопления временно ограничена подача отопления по ряду адресов в Можге. Об этом сообщает администрация города в соцсетях. Тепло отсутствует:

- ул. Интернациональная, 82 и 84;

- Можгинский филиал БУ УР ЦКО БТИ;

- отделение по вопросам миграции Межмуниципального МВД России Можгинский;

- школа №1;

- отдел ГИБДД ММО МВД России Можгинский.

Ориентировочное время окончания работ — до 17:00.