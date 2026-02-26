Работы планируют завершить до вечера.
Можга. Удмуртия. Из-за текущего ремонта на системе отопления временно ограничена подача отопления по ряду адресов в Можге. Об этом сообщает администрация города в соцсетях. Тепло отсутствует:
- ул. Интернациональная, 82 и 84;
- Можгинский филиал БУ УР ЦКО БТИ;
- отделение по вопросам миграции Межмуниципального МВД России Можгинский;
- школа №1;
- отдел ГИБДД ММО МВД России Можгинский.
Ориентировочное время окончания работ — до 17:00.
