Можга. Удмуртия. Следователи раскрыли преступление 22-х летней давности, когда жительница Удмуртии пробралась к старушке в дом и несколько раз ударила её топором по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Это произошло ещё в июле 2004 года. Пьяная женщина пришла в дом к незнакомой ей 77-летней пенсионерке, чтобы украсть деньги.

В сенях дома она приметила топор. Женщина несколько раз ударила эти топором старушку по голове, забрала деньги и скрылась.

Пожилую женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти её не удалось.

В ходе расследования удалось понять, кто убил пенсионерку, сотрудники опросили свидетелей, появились доказательства, которые подтвердили её причастность к расправе. Теперь уголовное дело передали в суд.