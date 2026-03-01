Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии раскрыли убийство пенсионерки топором, совершённое 22 года назад

12:15, 01 марта, 2026
Максим Александров
В Удмуртии раскрыли убийство пенсионерки топором, совершённое 22 года назад
12:15, 01 марта, 2026
Максим Александров
583
0
#Удмуртия\n#Можга\n#убийство\n#пенсионеры\n#пьянство
Источник фото: ИИ
583
0

Пьяная незнакомка ударила старушку по голове топором, забрала её деньги и скрылась.

Можга. Удмуртия. Следователи раскрыли преступление 22-х летней давности, когда жительница Удмуртии пробралась к старушке в дом и несколько раз ударила её топором по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. 

Это произошло ещё в июле 2004 года. Пьяная женщина пришла в дом к незнакомой ей 77-летней пенсионерке, чтобы украсть деньги.

В сенях дома она приметила топор. Женщина несколько раз ударила эти топором старушку по голове, забрала деньги и скрылась.

Пожилую женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти её не удалось.

В ходе расследования удалось понять, кто убил пенсионерку, сотрудники опросили свидетелей, появились доказательства, которые подтвердили её причастность к расправе. Теперь уголовное дело передали в суд.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:15, 01 марта, 2026
Максим Александров
583
0
#Удмуртия\n#Можга\n#убийство\n#пенсионеры\n#пьянство