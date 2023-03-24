На пост главы Можги претендует 6 человек

Можга. Удмуртия. В Можге 28 марта пройдёт конкурс по определению главы города. Отбор будет проходить в форме собеседования. Об этом сообщается на официальном сайте Можги.

На пост руководителя города претендует шесть человек: директор воткинского водоканала Олег Бердышев, начальник отдела «Вараксинский» Завьяловского района Илья Крюков, временно безработный из Шаркана Станислав Куклин, замглавы Можгинского района Константин Порымов, врио главы Можги Эрик Уразов, а также временно неработающий из Можги Виталий Виноградов.

Напомним, экс-глава Можги Михаил Трофимов 25 февраля 2023 года сложил полномочия. Кредит доверия со стороны горожан и властей республики Трофимов резко потерял в январе 2023 года, когда в городе произошёл коммунальный коллапс, множество жилых домов зимой остались без отопления.

Исполняющим обязанности главы города стал Эрик Уразов, ранее работавший заместителем Трофимова.