Термальный коллапс: жители Можги продолжают сообщать об отсутствии отопления в квартирах

Можга. Удмуртия. Коммунальные службы всё воскресенье, 15 января, работали над возвращением отопления в Можге. Оперативную информацию на своей странице публиковал глава города Михаил Трофимов.

Напомним, в пятницу произошло несколько порывов на теплотрассах. В субботу восстановительные работы продолжились.

За полчаса до полуночи глава города сообщил, специалисты Можгинского филиала «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» завершили переподключение нагрузки на резервную линию. В обесточенных микрорайонах возобновили подачу электроэнергии, работы около ЖК «Светлый» продолжаются. Ранним утром воскресенья, Михаил Трофимов обнадёжил горожан.

«Котельная №12 растопилась в 04:40. Идёт плавный нагрев теплоносителя во избежание резких температурных расширений сетей теплоносителя, приводящих к порыву. По этой причине температура горячей воды не будет соответствовать температурному режиму. ГВС выйдет на режим только после выхода на режим системы теплоснабжения», — написал Трофимов.

Он отметил, что в случае обнаружения каких-либо дефектов в виде протечки радиаторов в квартире и подъезде необходимо обратиться в аварийную службу своей управляющей компании. Ближе к полудню градоначальник обратился с разъяснением и призывом к населению: «Проблема может возникать из-за скопления воздуха в системе отопления. Его просто нужно спустить. Для этого вам необходимо обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает ваш многоквартирный дом».

В это же время около дома №21 Наговицынского микрорайона обнаружилась новая утечка на трубопроводе. Аварийный работы завершили здесь через два часа.

Около шести вечера Михаил Трофимов заверил горожан, что специалисты хозяйства тепловых сетей МУП ЖКХ делают всё возможное: «С самого раннего утра от котельной №12 была осуществлена подача тепловой энергии на магистраль. Она производится планомерно, чтобы избежать порывов в системе теплоснабжения».

Он вновь обратил внимание можгинцев, что обслуживание тепловых сетей внутри многоквартирного дома — обязанность управляющей компании. В комментариях к публикации жители продолжили сообщать о проблемах.

«ЖКХ не берут трубку или кладут трубку на стол»; «Сколько можно ждать, в квартире 5 градусов, а вы пишите, что всё запущено»; «Я всё-таки дозвонилась в УК, говорят, что нет давления, звоните в ЖКХ. В ЖКХ говорят, звоните в УК, пусть выпускают воздух. Что делать с этим?! Когда будет тепло?» — поделились возмущением замерзающие можгинцы.

На официальных страницах главы и правительства Удмуртии длящаяся третий день проблема с отоплением в Можге не освещается и не комментируется.

Отметим, что в ночь на понедельник температура воздуха в Можге составит -12…-13 градусов Цельсия. 16 января прогнозируется от -11 до -14 градусов.