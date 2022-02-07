Глава Удмуртии поднялся на 27 место в рейтинге влияния руководителей регионов России

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 27 строчку в рейтинге влияния руководителей субъектов России по итогам января 2022 года. Рейтинг составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которым руководит российский политолог, член Высшего совета партии «Единая Россия», лауреат премии «Серебряный лучник» Дмитрий Орлов.

Напомним, месяцем ранее Александр Бречалов занимал 28 строчку рейтинга, составленного по результатам экспертного опроса, проведённым закрытым анкетированием.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Вошедших в рейтинг по результатам опроса распределили по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

Как и прежде, возглавили рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В когорте «сильного влияния» первыми оказались руководители Курской, Белгородской и Иркутской областей. Замкнул весь рейтинг глава Хакасии Валентин Коновалов.

Также напомним, ранее Александр Бречалов дал поручение главе правительства по всем нацпроектам войти в топ-5 субъектов страны и вернуть лидирующие позиции по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».