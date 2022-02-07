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На реализацию нацпроектов в Удмуртии направят 25 млрд рублей в 2022 году

11:00, 07 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
На реализацию нацпроектов в Удмуртии направят 25 млрд рублей в 2022 году
11:00, 07 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
559
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#нацпроект
Фото: pixabay.com
559
0

Глава республики поставил задачу войти в топ-5 регионов страны по исполнению этих проектов.

Ижевск. Удмуртия. На реализацию нацпроектов в Удмуртии направят 25 млрд рублей в 2022 году. Как сообщил на аппаратном совещании у главы республики премьер-министр региона Ярослав Семёнов, в этом году в Удмуртии планируют реализовать 11 нацпроектов и 46 региональных проектов.

«Всего из консолидированного бюджета предусмотрено 10 млрд 300 млн рублей из федеральных средств, 5 млрд 500 млн рублей регионального бюджета и 9 млрд 200 млн внебюжджетные источники», — пояснил Ярослав Семёнов.

Он также отметил, что в 2019 году на реализацию нацпроектов в Удмуртии было выделено 17,7 млрд рублей. Таким образом, финансирование проектов в республике выросло в 1,5 раза.

«Сумма на реализацию нацпроектов огромная, она конвертируется в десятки дорог, в мосты, в десятки благоустроенных дворов. Мы больше реконструируем и строим объектов, но по итогам 2021 года, к сожалению, допускаем ошибки. В том числе и ошибки планирования. Всех, кого это касается, не расслабляться!» — ответствовал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он поставил главе правительства республики задачу — по всем нацпроектам войти в топ-5 субъектов России, вернуть лидирующие позиции по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также руководитель региона призвал активизироваться глав районов Удмуртии при контроле исполнения работ по нацпроектам. По словам Бречалова, главы районов «ногами» ежедневно должны выходить на объекты.

«Нам проекты наши нужно реализовать точно в срок», — подытожил Александр Бречалов.

11:00, 07 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
559
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нацпроект