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В Удмуртии за выборами следят около 1 800 правоохранителей

17:15, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии за выборами следят около 1 800 правоохранителей
17:15, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
73
0
#Удмуртия\n#выборы\n#полиция
Фото: ИА «Сусанин»
73
0

Они готовы пресечь любые правонарушения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за выборами следят около 1 800 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

На всех 1 172 участках Удмуртии работают полицейские. Они наблюдают за правопорядком и готовы пресечь любые правонарушения. Все участки работают c 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00. 

Помимо выборов в Государственную Думу России, в 25 районах Удмуртии избирают депутатов муниципальных округов. 

Напомним, что в первый день нарушений выявлено не было. Явка составила 15,48% от числа избирателей — 180 тыс. человек. 

17:15, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
73
0
#Удмуртия\n#выборы\n#полиция
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