В Удмуртии за выборами следят около 1 800 правоохранителей

Они готовы пресечь любые правонарушения.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за выборами следят около 1 800 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На всех 1 172 участках Удмуртии работают полицейские. Они наблюдают за правопорядком и готовы пресечь любые правонарушения. Все участки работают c 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Помимо выборов в Государственную Думу России, в 25 районах Удмуртии избирают депутатов муниципальных округов.

Напомним, что в первый день нарушений выявлено не было. Явка составила 15,48% от числа избирателей — 180 тыс. человек.