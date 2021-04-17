Депутаты Госдумы от Удмуртии отчитались о своих доходах

Самым богатым народным избранником вновь оказался Александр Василенко.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гоcдумы от Удмуртии отчитались о доходах за 2020 год. Декларации обнародованы на официальном сайте Государственной думы России.

Самым богатым депутатом вновь стал Александр Василенко («Единая Россия»). Его годовой доход составил 52,1 млн рублей. В собственности у него — земельный участок, жилой дом, квартира и машиноместо общей с площадью 1 613,9 кв. м. У супруги депутата — квартира и машиноместо площадью 135,7 кв. м.

Валерий Бузилов («Единая Россия») за 2020 год заработал 21,7 млн рублей. На него записан земельный участок площадью 5 тыс. кв. м., жилой дом на 343,3 кв. м., квартира — 167,9 кв. м., а также гараж (95,5 кв. м.), машиноместо (18,20 кв. м.) и баня (72,2 кв. м.). Также у депутата есть съёмная квартира — она закреплена за ним на срок его полномочий. Её площадь составляет 64,3 кв. м. Вместе с тем Бузилов владеет легковым автомобилем Mercedes.

Супруга Валерия Бузилова за 2020 год заработала 320,8 тыс. рублей и имеет земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м., жилой дом на 64,5 кв. м., квартира 167,0 кв. м. Вместе с тем она владеет легковым автомобилем.

Следом идёт Алексей Загребин («Единая Россия»). Его годовой доход достиг 9,1 млн рублей. В собственности народного избранника имеются две квартиры по 51 и 60 кв. м. соответственно, одна из них — наёмная на срок полномочий депутата.

Супруга Загребина имеет в аренде два земельных участка общей площадью 4 921 кв. м., а также две квартиры общей площадью 124,3 кв. м. Также у жены депутата есть легковой автомобиль.

У Андрея Исаева («Единая Россия») доход за 2020 год составил 5,8 млн рублей. В его собственности — две квартиры по 55,7 и 113,8 кв. м. соответственно.

Вадим Булоусов («Справедливая Россия») за 2020 год заработал 5,5 млн рублей. В пользовании он имеет две квартиры по 110,8 и 67 кв. м. соответственно, а также нежилое помещение площадью 72,2 кв. м.

Супруга народного избранника заработала 17,8 млн рублей. В её собственности земельный участок на 800,24 кв. м., жилой дом на 513,7 кв. м., а также квартира 37,25 кв. м. — и всё это в Испании.

Доходы Игоря Сапко («Единая Россия») в 2020 году составили 5,2 млн рублей. В его собственности — три участка земли особо охраняемых территорий и объектов общей площадью 5,9 тыс. кв. м. Также депутат владеет гостевым домом, квартирой, домом охраны и досуговым центром суммарной площадью 442,9 кв. м.

Доходы супруги составили 1,6 млн рублей. У неё в пользовании две квартиры площадью 273,1 кв. м. Также у супруги есть легковой автомобиль.