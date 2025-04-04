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С начала весны Гуляевский мост в Удмуртии был затоплен только один день

10:41, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала весны Гуляевский мост в Удмуртии был затоплен только один день
10:41, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Вавожский район\n#Удмуртия\n#мост\n#ограничения\n#паводок
Источник фото: администрация Вавожского района
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Но ограничение проезда действует до сих пор.

Вавож. Удмуртия. В 2025 году Гуляевский мост через реку Вала в Вавожском районе был затоплен лишь один день. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.  

По данным на 3 апреля, уровень воды на Гуляевском мосту -15 см от уровня моста. 

Несмотря на это, с 29 марта проезд по мосту запрещён для предотвращения несчастных случаев. Ограничение будет действовать до завершения пика паводка. Ситуацию контролируют экстренные службы. 

Напомним, что в 2024 году мост перекрывали для проезда транспорта с 4 апреля по 2 мая. 

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10:41, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Вавожский район\n#Удмуртия\n#мост\n#ограничения\n#паводок