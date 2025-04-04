Вавож. Удмуртия. В 2025 году Гуляевский мост через реку Вала в Вавожском районе был затоплен лишь один день. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.

По данным на 3 апреля, уровень воды на Гуляевском мосту -15 см от уровня моста.

Несмотря на это, с 29 марта проезд по мосту запрещён для предотвращения несчастных случаев. Ограничение будет действовать до завершения пика паводка. Ситуацию контролируют экстренные службы.

Напомним, что в 2024 году мост перекрывали для проезда транспорта с 4 апреля по 2 мая.