Глазов. Удмуртия. Проливные дожди поднимают уровень рек и создают угрозу подтопления территорий в Глазове. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«За прошедшие сутки вода в Чепце поднялась на 23 см. Это ниже на 1,2 метра, чем пиковые значения неделю назад. По самой Чепце пока угроз подтопления не видим. Но малые реки с таким дождём справляются сложнее. Уровень Малой Сыги поднимается быстрее. Под угрозой находятся нижние участки Западного поселка на улицах Гоголя, Чехова, Свердлова, Некрасова, Пушкина», — написал градоначальник.

Он отметил, что с 17 апреля оперативные службы ведут мониторинг уровеня и находятся с жителями на связи. Проверяют нижнюю часть реки на предмет возможных заторов, в том числе и на территории ЧМЗ. 18 апреля днём было подтоплено несколько приусадебных участков, вода в дома не заходила.

К вечеру субботы вода спала практически на 15 см, но за ночь вновь прибыла. Такие «качели» сейчас возможны, поэтому режим повышенной готовности должен быть не только у спецслужб, но и у самих жителей.

Обо всех опасных ситуациях, подтоплении домов и участков следует сообщать в диспетчерскую службу Глазова: 8(34141)28612, 8(34141)50067.

«Сейчас на месте работает оперативная группа администрации города, Поисково-спасательного отряда, МЧС. Они оценивают обстановку, предлагают жителям помощь, готовы обеспечить при необходимости эвакуацию. На случай развития ситуации на место направлены силы АО ЖКУ для помощи жителям в переносе вещей. Также специалисты продолжают объезд реки на предмет возможных заторов», — подчеркнул Сергей Коновалов.