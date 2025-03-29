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Движение по низководному мосту через реку Вала в Удмуртии закрыли

13:46, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Движение по низководному мосту через реку Вала в Удмуртии закрыли
13:46, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#подтопление\n#паводок\n#Вавожский район
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Организован объезд в 37 км.

Вавож. Удмуртия. Движение по низководному мосту через реку Вала в Удмуртии закрыли из-за его подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Мост находится в Вавожском районе на дороге д. Новое Водзимонье – д. Гуляево. Отмечается, что угрозы подтопления населенного пункта нет.

Объезд к Гуляево организован через с. Вавож – с. Нюрдор-Котья – д. Лыстем – с. Какмож – д. Нижний Юсь – ст. Гуляевская железнодорожная площадка. Протяжённость составляет 37 км.

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13:46, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
40
0
#Удмуртия\n#подтопление\n#паводок\n#Вавожский район