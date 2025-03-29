Вавож. Удмуртия. Движение по низководному мосту через реку Вала в Удмуртии закрыли из-за его подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Мост находится в Вавожском районе на дороге д. Новое Водзимонье – д. Гуляево. Отмечается, что угрозы подтопления населенного пункта нет.

Объезд к Гуляево организован через с. Вавож – с. Нюрдор-Котья – д. Лыстем – с. Какмож – д. Нижний Юсь – ст. Гуляевская железнодорожная площадка. Протяжённость составляет 37 км.