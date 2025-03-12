Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 2027 году планируют расширить еще три участка федеральной трассы «Р-243» до четырёх полос. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Александр Бречалов 11 марта 2025 года обсудил на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым вопросы развития дорог в Удмуртии и безопасность дорожного движения.

Роман Новиков поделился статистикой по снижению аварийности в Удмуртии.

«Первый месяц текущего года продемонстрировал положительную динамику: в сравнении с январем 2024 года количество ДТП снизилось на 27,8%, пострадавших в них на 21,4%, а погибших – на 33,3%», – отметил он.

Глава Удмуртии в свою очередь поделился планами дальнейших работ. Он рассказал, что в 2025 году в Удмуртии планируют отремонтировать 200 км региональных и муниципальных дорог. Также до 2027 года проведут капремонт с расширением до четырёх полос участков федеральной трассы протяжённостью 28,6 км. Это участки с 356 км по 348 км, с 348 км по 340 км и с 285 км по 273 км федеральной трассы.

«Расширение трассы будет способствовать не только повышению безопасности дорожного движения, но и значительному экономическому росту», – считает Александр Бречалов.