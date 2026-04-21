Ижевск. Удмуртия. Сотрудники администрации Ижевска, депутаты Гордумы, общественники ознакомились с объектами, которые могут войти в перечень ремонта дорог и тротуаров в 2026 году.

Первым объектом посещения стал тротуар по ул. Удмуртской между улицами Карла Либкнехта и Краева.

«Данный тротуар давно требует ремонта, износ покрытия составляет почти 80%. Но главное, во время дождей его постоянно заливает из-за завышенного бордюра. Всё превращается в реку. Необходимо выполнить подъём тротуара, водоотведение», — рассказал замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов.

Напомним, ранее депутаты проверили состояние тротуаров, которые отремонтировали по муниципальным программам в 2025 году. Теперь комплексный подход в благоустройстве продолжится.

«Мы стараемся подходить к дорожным ремонтам комплексно. Часть дорог ремонтируется по «Межквартальному Ижевску», а тротуар вдоль неё — уже по «Пешеходному Ижевску». Также мы ремонтируем тротуары, прилегающие к объектам ремонта прошлого года, чтобы всю инфраструктуру в микрорайоне привести в порядок», — сказал Марат Чемалтынов.

Отметим, что проект «Пешеходный Ижевск» инициирован депутатами фракции «Единая Россия» в Городской думе Ижевска и реализуется уже шестой год. Председатель постоянной комиссии Гордумы по развитию территорий Марина Нужина отметила, что на «Пешеходный Ижевск» в 2026 году выделено 150 млн рублей. На сегодняшний день в предварительном перечне — более 40 объектов.

«Перечень уточняется, мы сейчас как раз выходим и смотрим те территории, которые нуждаются в ремонте. В дальнейшем перечень может быть дополнен, если у нас будет экономия средств. Выбираются те объекты, где высокий трафик, подходы к соцобъектам, по которым много заявок поступало от жителей своим депутатам. Сами парламентарии будут осуществлять общественный контроль в ходе ремонта», — рассказала Марина Нужина.

Одним из депутатов, принявшим участие в объезде, стал Александр Евсеев, в чей округ входит территория на ул. Ракетной. В частности, в ненормативном состоянии сегодня территория у Поликлиники №2.

«Этот межквартальный проезд — проблема давняя. Раньше здесь участки МКД были размежёваны таким образом, что город формально не мог ремонтировать проезжие дороги. Мы действовали поэтапно. Сначала провели кадастровые работы, исправили реестровые ошибки. Сейчас мы можем включить участок в программу «Межквартальный Ижевск» и параллельно будем устраивать тротуар по «Пешеходному Ижевску». Эти работы будем делать комплексно», — заверил Александр Евсеев.

Отметим, что контракты на ремонты тротуаров и межквартальных проездов на этот строительный сезон заключены. Подрядчик выйдет на первые объекты уже в мае.