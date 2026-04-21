Ижевск. Удмуртия. «Удмуртавтодор» приступил к замене изношенных слоёв асфальта на региональных трассах. Первым делом дорожники приступили к ремонту участка трассы Ижевск — Малая Пурга. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Первые метры старого асфальта на трассе уже срезаны фрезой в районе деревни Большая Венья. Здесь обновят покрытие на участке протяжённостью чуть более двух километров.

Напомним, ранее в Ижевске стартовал сезон капитального ремонта дорог. Первым объектом стала улица Новоярушкинская. Её приведут в порядок на всём протяжении — от моста до объездной трассы, это почти два километра.