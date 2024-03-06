В ОЭЗ «Ижевск» планируется инвестировать более 28 млрд рублей до 2030 года

Ижевск. Удмуртия. Предполагаемый объём инвестиций в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Ижевск» составит более 28 млрд рублей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр экономики Удмуртии Сергей Юрин.

В 2023 году была проведена масштабная работа по подбору потенциальных инвесторов, и на данный момент достигнуты соглашения о реализации 13 проектов на сумму 8,5 млрд рублей. Ещё с пятью потенциальными резидентами заключены соглашения о намерениях, рассказывает Сергей Юрин.

После регистрации ОЭЗ потенциальные инвесторы получат площадки для инвестиций с подготовленной инфраструктурой для открытия новых производств. Также им предоставят льготные аренду и режим налогообложения.

Всего в рамках ОЭЗ появится более 2 000 новых рабочих мест. В ближайшем времени планируется закончить формирование заявки для подачи в Минэкономразвития.