По легенде, один из пострадавших получил травму ноги.
Удмуртия. В посёлке Игра в минувшие выходные добровольцы Управления поисково-спасательных отрядов провели учения по поиску потерявшихся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Отмечается, что учения были максимально приближены к реальным условиям. По легенде, в лесу пропали два человека, один из них получил травму ноги.
«В ходе учений были отработаны различные навыки: ориентирование и навигация, оказание первой медицинской помощи, эвакуация, работа на отклик, работа по определению координат в удаленном режиме, использование мототехники для эвакуации и многое другое», — говорится в сообщении.
В итоге оба потерявшихся были найдены и спасены.
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