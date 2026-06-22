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Добровольцы спасательного отряда в Удмуртии отработали поиск и эвакуацию людей из леса

13:01, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Добровольцы спасательного отряда в Удмуртии отработали поиск и эвакуацию людей из леса
13:01, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
192
0
#Удмуртия\n#поисковики\n#спасатели\n#заблудившиеся в лесу
Источник фото: Управление поисково-спасательных отрядов УР
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По легенде, один из пострадавших получил травму ноги.

Удмуртия. В посёлке Игра в минувшие выходные добровольцы Управления поисково-спасательных отрядов провели учения по поиску потерявшихся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Отмечается, что учения были максимально приближены к реальным условиям. По легенде, в лесу пропали два человека, один из них получил травму ноги.

«В ходе учений были отработаны различные навыки: ориентирование и навигация, оказание первой медицинской помощи, эвакуация, работа на отклик, работа по определению координат в удаленном режиме, использование мототехники для эвакуации и многое другое», — говорится в сообщении.

В итоге оба потерявшихся были найдены и спасены.

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13:01, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
192
0
#Удмуртия\n#поисковики\n#спасатели\n#заблудившиеся в лесу