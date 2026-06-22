Удмуртия. В посёлке Игра в минувшие выходные добровольцы Управления поисково-спасательных отрядов провели учения по поиску потерявшихся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Отмечается, что учения были максимально приближены к реальным условиям. По легенде, в лесу пропали два человека, один из них получил травму ноги.

«В ходе учений были отработаны различные навыки: ориентирование и навигация, оказание первой медицинской помощи, эвакуация, работа на отклик, работа по определению координат в удаленном режиме, использование мототехники для эвакуации и многое другое», — говорится в сообщении.

В итоге оба потерявшихся были найдены и спасены.