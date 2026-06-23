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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии вновь объявили о ракетной опасности

11:50, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии вновь объявили о ракетной опасности
11:50, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
589
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#«Опасное небо»\n#сирены
Источник фото: ИА «Сусанин»
589
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В регионе заработали сирены.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Александр Бречалов.

Он объявил о ракетной опасности около 11:40 23 июня. В регионе заработали сирены. В Ижевске остановили общественный транспорт. В аэропорту Ижевска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. 

Жителей просят не поддаваться панике и спрятаться в ближайшем укрытии.

Напомним, что в регионе второй день подряд объявляют сигнал «Опасное небо» из-за ракетной опасности. 

UPD: В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо» и дали отбой ракетной опасности. В ижевском аэропорту сняты ограничения на выпуск и приём воздушных судов. Общественный транспорт в Ижевске вновь заработал.

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11:50, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
589
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#«Опасное небо»\n#сирены