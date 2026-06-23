Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Александр Бречалов.

Он объявил о ракетной опасности около 11:40 23 июня. В регионе заработали сирены. В Ижевске остановили общественный транспорт. В аэропорту Ижевска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов.

Жителей просят не поддаваться панике и спрятаться в ближайшем укрытии.

Напомним, что в регионе второй день подряд объявляют сигнал «Опасное небо» из-за ракетной опасности.

UPD: В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо» и дали отбой ракетной опасности. В ижевском аэропорту сняты ограничения на выпуск и приём воздушных судов. Общественный транспорт в Ижевске вновь заработал.