Ижевск. Удмуртия. В республике создаётся Координационный совет по развитию промышленности при главе Удмуртской Республики. Документ опубликован на портале udmurt.ru.

Совет станет площадкой для взаимодействия промышленных предприятий с региональными властями и муниципалитетами. Его главные цели — определить направления развития промышленности, повысить эффективность промышленной политики и создать условия для роста производства.

Возглавил совет глава республики Александр Бречалов. Его заместителями стали председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов и министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев.

В состав совета вошли руководители и топ-менеджеры крупнейших промышленных предприятий региона: концерна «Калашников», Воткинского завода, Ижевского электромеханического завода «Купол», Сарапульских заводов, «Элеконда», «Аксион-Холдинга» и других.

Заседания совета будут проходить по мере необходимости. Решения носят рекомендательный характер, но на их основе могут готовиться указы и распоряжения главы республики.