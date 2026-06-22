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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии создан Координационный совет по развитию промышленности

16:17, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии создан Координационный совет по развитию промышленности
16:17, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть\n#промышленность
Источник фото: ИА «Сусанин»
110
0

Новый орган при главе республики займётся стратегией развития заводов, привлечением инвестиций и кадровым обеспечением отрасли.

Ижевск. Удмуртия. В республике создаётся Координационный совет по развитию промышленности при главе Удмуртской Республики. Документ опубликован на портале udmurt.ru.

Совет станет площадкой для взаимодействия промышленных предприятий с региональными властями и муниципалитетами. Его главные цели — определить направления развития промышленности, повысить эффективность промышленной политики и создать условия для роста производства.

Возглавил совет глава республики Александр Бречалов. Его заместителями стали председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов и министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев.

В состав совета вошли руководители и топ-менеджеры крупнейших промышленных предприятий региона: концерна «Калашников», Воткинского завода, Ижевского электромеханического завода «Купол», Сарапульских заводов, «Элеконда», «Аксион-Холдинга» и других.

Заседания совета будут проходить по мере необходимости. Решения носят рекомендательный характер, но на их основе могут готовиться указы и распоряжения главы республики.

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16:17, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть\n#промышленность