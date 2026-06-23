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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Сарапула заплатит 50 тысяч рублей штрафа за угрозы в отношении главы города

10:05, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Сарапула заплатит 50 тысяч рублей штрафа за угрозы в отношении главы города
10:05, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
343
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#угрозы\n#штраф
Источник фото: судейское сообщество Удмуртии
343
0

Он счёл, что Виктор Шестаков «оторвался от народа» и не в полной мере исполняет свои обязанности, поэтому начал угрожать.

Сарапул. Удмуртия. За угрозы главе Сарапула горожанин заплатит штраф. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

31 декабря 2025 года 34-летний местный житель в соцсети «ВКонтакте» написал в личные сообщения главе Сарапула Виктору Шестакову угрозы. Сообщения содержали нецензурную лексику и фразы «разнесу физически» и «буду убивать вас». 

В суде мужчина пояснил, что тогда на него нахлынули эмоции. И он считает, что Виктор Шестаков «не исполняет должным образом свои обязанности» и «оторвался от народа». Отметим, что личное мнение не является уголовно наказуемым деянием, если оно не выражено в форме угроз или оскорблений. 

В марте 2026 года постановлением мирового судьи судебного участка №1 правонарушителя признали виновным по статье 5.61 КоАП России. За унижение чести и достоинства в неприличной форме его обязали выплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Сарапульский районный суд признал мужчину виновным по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). По совокупности преступлений обвиняемому назначили штраф 50 тыс. рублей. 

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10:05, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
343
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#угрозы\n#штраф