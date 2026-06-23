Сарапул. Удмуртия. За угрозы главе Сарапула горожанин заплатит штраф. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

31 декабря 2025 года 34-летний местный житель в соцсети «ВКонтакте» написал в личные сообщения главе Сарапула Виктору Шестакову угрозы. Сообщения содержали нецензурную лексику и фразы «разнесу физически» и «буду убивать вас».

В суде мужчина пояснил, что тогда на него нахлынули эмоции. И он считает, что Виктор Шестаков «не исполняет должным образом свои обязанности» и «оторвался от народа». Отметим, что личное мнение не является уголовно наказуемым деянием, если оно не выражено в форме угроз или оскорблений.

В марте 2026 года постановлением мирового судьи судебного участка №1 правонарушителя признали виновным по статье 5.61 КоАП России. За унижение чести и достоинства в неприличной форме его обязали выплатить штраф в размере 3 тыс. рублей.

Сарапульский районный суд признал мужчину виновным по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). По совокупности преступлений обвиняемому назначили штраф 50 тыс. рублей.