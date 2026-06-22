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В Ижевске на улице Пастухова обустроят новый пешеходный переход

12:29, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на улице Пастухова обустроят новый пешеходный переход
12:29, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: Яндекс карты
134
0

Зебра появится у перекрёстка с улицей Коммунаров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пастухова появится нерегулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.  

Новый переход появится у перекрёстка с улицей Коммунаров, где уже есть три зебры. С появлением ещё одной движение пешеходов на пересечении улиц замкнётся, став более безопасным. Отметим, что в непосредственной близости к новой зебре работает детский сад №124.


 

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12:29, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги