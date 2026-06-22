Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пастухова появится нерегулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Новый переход появится у перекрёстка с улицей Коммунаров, где уже есть три зебры. С появлением ещё одной движение пешеходов на пересечении улиц замкнётся, став более безопасным. Отметим, что в непосредственной близости к новой зебре работает детский сад №124.



