Игра. Удмуртия. Жители посёлка Игра столкнулись с проблемами в работе общественного транспорта. Утром 22 июня пользовательница Мария В. оставила обращение в комментариях к посту администрации Игринского района, сообщив, что в 8:10 не было автобуса №3.

В ответе администрации говорится, что по информации перевозчика пригородные маршруты и рейсы по маршруту №3 в посёлке Игра отменены на неопределённый срок. Причиной названа неисправность автобусного парка.