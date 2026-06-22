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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игринском районе отменены рейсы автобуса №3 из-за неисправности автобусного парка

13:28, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Игринском районе отменены рейсы автобуса №3 из-за неисправности автобусного парка
13:28, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
619
0
#Можга\n#Удмуртия\n#автобусы
Источник фото: ИА «Сусанин»
619
0

Работа маршрута приостановлена на неопределённый срок.

Игра. Удмуртия. Жители посёлка Игра столкнулись с проблемами в работе общественного транспорта. Утром 22 июня пользовательница Мария В. оставила обращение в комментариях к посту администрации Игринского района, сообщив, что в 8:10 не было автобуса №3.

В ответе администрации говорится, что по информации перевозчика пригородные маршруты и рейсы по маршруту №3 в посёлке Игра отменены на неопределённый срок. Причиной названа неисправность автобусного парка.

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13:28, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
619
0
#Можга\n#Удмуртия\n#автобусы