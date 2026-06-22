Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2025 года заняла 38 строчку среди регионов России по доходам населения. Об этом сообщается в исследовании РИА Рейтинг.

В регионе отношение медианных доходов к стоимости фиксированного товара и услуг составило 1,98. То есть после обязательных трат у жителей в среднем остаётся ещё почти половина зарплаты. При этом доля населения, находящаяся за чертой бедности, составила 6%. По итогам года она уменьшилась на 0,7 процентных пункта.

Наибольшие доходы зафиксированы в добывающих регионах. В Ненецком автономном округе отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 3,99; в Ямало-Ненецком автономном округе — 3,98; на Чукотке — 3,65.

Хуже всего ситуация в Карачаево-Черкесии — 1,31; в Тыве — 1,31; и Ингушетии — 1,13.

В целом в России наблюдается снижение бедности.

«По итогам 2025 года был обновлен очередной минимум по доле жителей России, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года за чертой бедности находилось 6,7% россиян, что на 0,4 процентный пункт ниже уровня 2024 года», — говорится в исследовании.