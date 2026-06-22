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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Удмуртии по ФКГС

14:30, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Удмуртии по ФКГС
14:30, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
56
0
#Удмуртия\n#благоустройство\n#общественные пространства\n#городская среда\n#голосование
Источник фото: gosuslugi.ru
56
0

Всего в голосовании участвовали объекты из семи муниципалитетов.

Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги голосования 2026 года за объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте голосования.

Напомним, в Ижевске победителем стал «Холмогоровский лес» — за объект проголосовало 15894 горожан.

- В Воткинске победил проект сквера по улице Юбилейной, набравший 6601 голосов;

- В Глазове — спортивная и детская площадки на улице Драгунова (4281 голос);

- В Можге — «Сквер победы» по улице Можгинской (7386 голосов);

- В Сарапуле — Городской сад им. А. С. Пушкина (10086 голосов);

- В Малой Пурге — набережная центрального пруда (5180 голосов);

- В посёлке Ува — центральный проспект по улице К. Маркса (5364 голосов).

Благоустраивать пространства начнут в следующем году.

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14:30, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
56
0
#Удмуртия\n#благоустройство\n#общественные пространства\n#городская среда\n#голосование