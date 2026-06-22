Всего в голосовании участвовали объекты из семи муниципалитетов.
Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги голосования 2026 года за объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте голосования.
Напомним, в Ижевске победителем стал «Холмогоровский лес» — за объект проголосовало 15894 горожан.
- В Воткинске победил проект сквера по улице Юбилейной, набравший 6601 голосов;
- В Глазове — спортивная и детская площадки на улице Драгунова (4281 голос);
- В Можге — «Сквер победы» по улице Можгинской (7386 голосов);
- В Сарапуле — Городской сад им. А. С. Пушкина (10086 голосов);
- В Малой Пурге — набережная центрального пруда (5180 голосов);
- В посёлке Ува — центральный проспект по улице К. Маркса (5364 голосов).
Благоустраивать пространства начнут в следующем году.
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