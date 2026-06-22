Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги голосования 2026 года за объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте голосования.

Напомним, в Ижевске победителем стал «Холмогоровский лес» — за объект проголосовало 15894 горожан.

- В Воткинске победил проект сквера по улице Юбилейной, набравший 6601 голосов;

- В Глазове — спортивная и детская площадки на улице Драгунова (4281 голос);

- В Можге — «Сквер победы» по улице Можгинской (7386 голосов);

- В Сарапуле — Городской сад им. А. С. Пушкина (10086 голосов);

- В Малой Пурге — набережная центрального пруда (5180 голосов);

- В посёлке Ува — центральный проспект по улице К. Маркса (5364 голосов).

Благоустраивать пространства начнут в следующем году.