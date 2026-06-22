Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор 43-летнему мужчине. Его признали виновным в экстремистских призывах. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

В марте 2024 года мужчина оставил комментарий в одном из телеграм-каналов, в котором он призывал к расправе над целой профессией, над строителями и содержателями дорог.

В суде ижевчанин свою вину не признал. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: мужчина активно помогал расследованию, имеет вторую группу инвалидности, ухаживает за больной матерью и занимается благотворительностью. Отягчающих обстоятельств не нашли.

В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, на два года мужчине запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы, а также публично размещать любые комментарии и обращения в интернете.