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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанин получил условный срок за призывы к расправе над дорожниками

14:48, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанин получил условный срок за призывы к расправе над дорожниками
14:48, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
48
0

Экстремистский комментарий мужчина написал в Telegram.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор 43-летнему мужчине. Его признали виновным в экстремистских призывах. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

В марте 2024 года мужчина оставил комментарий в одном из телеграм-каналов, в котором он призывал к расправе над целой профессией, над строителями и содержателями дорог.

В суде ижевчанин свою вину не признал. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: мужчина активно помогал расследованию, имеет вторую группу инвалидности, ухаживает за больной матерью и занимается благотворительностью. Отягчающих обстоятельств не нашли.

В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, на два года мужчине запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы, а также публично размещать любые комментарии и обращения в интернете.

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14:48, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд