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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Об угрозе ракетной опасности объявили в Удмуртии

13:32, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Об угрозе ракетной опасности объявили в Удмуртии
13:32, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
656
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#«Опасное небо»\n#сирены\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В Ижевске заработали сирены.

Ижевск. Удмуртия. Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 22 июня. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Александр Бречалов.

Он заявил о ракетной опасности в 13:25. В Ижевске заработали сирены и остановили работу общественного транспорта. 

На территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова приостановили приём и выпуск самолётов. Введён режим «Ковер». Радиус действия составляет 100 км.

Горожан просят спрятаться в ближайшем укрытии, не паниковать и не пытаться сфотографировать БПЛА.

UPD: в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», а в аэропорту Ижевска сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. 

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13:32, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
656
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#«Опасное небо»\n#сирены\n#общественный транспорт