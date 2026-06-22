Ижевск. Удмуртия. Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 22 июня. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Александр Бречалов.

Он заявил о ракетной опасности в 13:25. В Ижевске заработали сирены и остановили работу общественного транспорта.

На территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова приостановили приём и выпуск самолётов. Введён режим «Ковер». Радиус действия составляет 100 км.

Горожан просят спрятаться в ближайшем укрытии, не паниковать и не пытаться сфотографировать БПЛА.

UPD: в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», а в аэропорту Ижевска сняли ограничения на приём и выпуск самолётов.