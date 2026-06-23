Ижевск. Удмуртия. Первый день ремонта на улице Удмуртской сразу же отразился на дорожной ситуации. Образовались пробки. Ранее сообщалось, что с 22 июня на участке от улицы Кирова до Ленина поэтапно перекроют полосы для замены асфальта без полного закрытия движения.

В утренний час пик на перекрёстках образовались серьёзные заторы. При этом по словам главы города, улицы Коммунаров и Пушкинская пустуют. Дмитрий Чистяков призвал горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием.

«У меня к вам огромная просьба, по-другому мы эту дорогу не отремонтируем, нужно набраться терпения и попытаться просчитать логистику своих передвижений, искать пути объезда. Я вот только что улицу Пушкинскую проехал — она движется совершенно нормально, пустая. Также простая ситуация на улице Коммунаров. Но, тем не менее, здесь у нас затор. Давайте проявим друг к другу уважение, не пропускают общественный транспорт, видно, и все едут», — сказал градоначальник.

Напомним, ранее в администрации города сообщали, что полностью дорогу перекрывать не планируют. Движение ограничивают по полосам на отрезке от Кирова до Ленина.



